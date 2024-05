Biden, ‘non c’è posto in America per l’antisemitismo’

agenzia

'E' un virus che muta e continua nel tempo'

WASHINGTON, 07 MAG – “L’antisemitismo è un virus che muta e continua nel tempo”. Lo ha detto Joe Biden in una cerimonia al Congresso in occasione delle giornate del ricordo dell’Olocausto. “Non c’è posto in nessun campus dell’America o in nessun luogo in America per discorsi d’odio e antisemitismo”, ha sottolineato il presidente. “L’odio verso gli ebrei continua in troppe persone nel mondo ed è stato portato alla vita con l’attacco del 7 ottobre di Hamas, il più letale dall’Olocausto. E sette mesi dopo, non 75 anni, stiamo già dimenticando il terrore di Hamas. Io non dimenticherò”, ha aggiunto. “Mai più un Olocausto, mai dimenticare. Onoriamo le sei milioni di vittime e il dolore dei sopravvissuti”, ha concluso.

