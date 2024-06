agenzia

'Hamas deve accettare l'accordo, non ho perso le speranze'

BARI, 13 GIU – Il presidente americano Joe Biden, parlando al vertice del G7, ha detto di non aspettarsi presto un accordo sul cessate il fuoco in Medio Oriente, ma di non aver perso la speranza per un’intesa. Biden ha quindi esortato Hamas ad accettare un’intesa per il cessate il fuoco.

