'Jill e io ci uniamo a milioni di persone in tutto il mondo'

WASHINGTON, 22 MAR – Joe Biden ha detto di “pregare per la piena guarigione di Kate, la principessa del Galles che ha rivelato di avere un cancro. “Jill e io ci uniamo a milioni di persone in tutto il mondo che pregano per la tua piena guarigione, principessa Kate”, ha scritto il presidente americano in un post su X.

