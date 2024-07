agenzia

Lo afferma il vice della campagna del presidente

NEW YORK, 18 LUG – Joe Biden non sta contemplando nessun altro scenario: “Non stiamo lavorando a nessuna eventualità per cui Biden non sia alla guida del ticket presidenziale. E’ e sarà il candidato democratico”. Lo afferma il vice della campagna di Biden, Quenton Fulks, ribadendo che il presidente “resta in corsa”.

