Biden riceve Kara-Murza con la famiglia alla Casa Bianca

agenzia

'Invito per celebrare ritorno in America' del dissidente russo

ROMA, 16 AGO – “Ho accolto oggi Vladimir Kara-Murza e la sua famiglia alla Casa Bianca per celebrare il suo ritorno in America. Vladimir ha trascorso due anni e mezzo ingiustamente imprigionato in Russia per essersi espresso contro la guerra in Ucraina. Oggi la sua famiglia è di nuovo riunita”. Lo scrive il presidente Usa, Joe Biden, su X dopo l’incontro con il cittadino russo-britannico condannato a 25 anni in Russia per tradimento e rilasciato nell’ambito dello scambio di prigionieri di qualche settimana fa.

