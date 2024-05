agenzia

'Hai detto ovunque, in qualsiasi momento, in qualsiasi posto'

WASHINGTON, 15 MAG – “Ho ricevuto e accettato un invito dalla Cnn per un dibattito il 27 giugno. Tocca a te, Donald. Come hai detto: ovunque, in qualsiasi momento, in qualsiasi posto”: cosi’ Joe Biden su X, dopo aver sfidato il tycoon per un paio di dibattiti.

