Biden, ‘Trump è una minaccia alla democrazia’

agenzia

'Dire che un processo è truccato è pericoloso'

WASHINGTON, 31 MAG – “Quello che è successo ieri a New York dimostra che nessuno è al di sopra della legge”. Lo ha detto Joe Biden. “Trump è stato trovato colpevole per tuti i 34 capi d’imputazione e adesso può fare appello come tutti gli altri”, ha sottolineato il capo della Casa Bianca. “Dire che un processo è truccato quando non ci piace il verdetto è pericoloso”, ha poi aggiunto. Su X il presidente Usa ha scritto che “Trump minaccia la democrazia e mette in questione il nostro sistema giudiziario”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA