agenzia

'Grazie agli alleati europei per il sostegno a Kiev'

WASHINGTON, 08 GIU – “Tutta l’Europa è minacciata dalla Russia, la posta in gioco è altissima”. Lo ha detto Joe Biden in una conferenza stampa a Parigi con il presidente francese Emmanuel Macron ringraziando “gli alleati europei” per il lavoro svolto finora ed il sostegno all’Ucraina.

