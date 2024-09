‘Biden vicino all’ok a Kiev per missili contro la Russia’

agenzia

Nyt: 'Sì all'uso di armi a lungo raggio ma non siano americane'

WASHINGTON, 13 SET – Joe Biden è “sul punto” di dare all’Ucraina il via libera per usare armi occidentali a lungo raggio all’interno del territorio russo, a patto che non utilizzi armi fornite dagli Stati Uniti. Lo riferiscono funzionari europei al New York Times. La questione, a lungo dibattuta dall’amministrazione democratica, sarà discussa domani con il premier britannico Keir Starmer, nella sua prima visita a Washington.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA