Bilaterale Tajani-Kuleba, ‘discussi contributi a difesa aerea’

CAPRI, 19 APR – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto un incontro bilaterale con l’omologo ucraino Dmytro Kuleba a margine del G7 Esteri in corso a Capri. “Lieto di incontrare Antonio Tajani e ringraziare l’Italia per la sua eccellente leadership nel Gruppo dei Sette, nonché per il sostegno attivo e coerente all’Ucraina”, ha scritto su X Kuleba riferendo dell’incontro. “Abbiamo discusso le misure pratiche su come l’Italia può contribuire a rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina. Siamo inoltre grati per la partecipazione dell’Italia alla ripresa dell’Ucraina e attendiamo con ansia ulteriori progetti in questo senso”, ha aggiunto. “Abbiamo anche discusso dei preparativi per il primo Summit Globale sulla Pace e del percorso verso una pace giusta in Ucraina attraverso l’attuazione della Formula di Pace di Zelensky”.

