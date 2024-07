agenzia

'Faremo qualsiasi cosa per sostenerla'

NEW YORK, 21 LUG – Bill e Hillary Clinton appoggiano Kamala Harris. “Siamo onorati di unirci al presidente nell’appoggiare la vicepresidente Harris e faremo qualsiasi cosa per sostenerla”, affermano in una nota.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA