Lo riporta Nbc

NEW YORK, 20 LUG – L’ex presidente Bill Clinton e l’ex segretario di stato Hillary Cliton sostengono la decisione di Joe Biden di restare in corsa e hanno incoraggiato i donatori a restare con lui. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali i Clinton sono rimasti in contatto con la Casa Bianca e si sono offerti di aiutare.

