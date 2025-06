Bill Gates ospite al Parlamento europeo il 24 giugno

agenzia

Parlerà di sostegno pubblico allo sviluppo e di innovazione

BRUXELLES, 19 GIU – Il co-fondatore di Microsoft e filantropo americano Bill Gates sarà a Bruxelles, ospite al Parlamento europeo il 24 giugno. Gates parlerà a una sessione congiunta delle commissioni Sviluppo, l’Industria, la Ricerca e l’Energia e Salute. La sessione di un’ora con Gates si concentrerà sul ruolo del sostegno pubblico allo sviluppo e dell’innovazione come fattori chiave per il miglioramento della salute e degli standard di vita nel Sud del mondo. Bill Gates dal 2000 guida la Fondazione Gates una delle più grandi organizzazioni filantropiche private al mondo, con una forte attenzione alla salute pubblica nei Paesi in via di sviluppo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA