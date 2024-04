Bimba di 9 anni presa a pugni a Grand Central a Ny, un arresto

agenzia

Un uomo con precedenti penali. Aggressione in pieno giorno

NEW YORK, 15 APR – Una ragazzina di nove anni è stata aggredita in pieno giorno nella stazione dei treni di Grand Central a New York. Era in compagnia della madre nell’area ristorazione. Secondo quanto riferiscono i media americani citando le autorità, un uomo si e’ avvicinato verso madre e figlia e senza apparentemente alcun motivo ha colpito in faccia la ragazzina con un pugno, poi si è dato alla fuga. E’ stato arrestato alcune ore dopo. Si tratta di un trentenne con precedenti penali. La piccola è stata portata in ospedale e non è in pericolo di vita. Ignoti i motivi del gesto.

