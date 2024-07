Bimbe accoltellate mentre fanno yoga vicino Liverpool: due morti

Tragedia

Fermato un 17enne, la polizia esclude il terrorismo

Torna l’orrore di un’ennesima strage all’arma bianca nel Regno Unito, e questa a cadere sotto i fendenti di un odio insensato sono vittime bambine: bersaglio di un accoltellamento di massa – frutto di un raptus o di chissà quale delirio – perpetrato secondo la polizia da un giovanissimo aggressore solitario, un 17enne, arrestato poco dopo lo spargimento di sangue.Il bilancio ufficiale, in un primo tempo indicato in 8 feriti, si è aggravato pesantemente in serata: salendo a due morti, entrambi in età infantile, fra i ricoverati che non ce l’hanno fatta, oltre a sei feriti «in condizioni critiche», ad altri tre meno gravi, pure bambine, nonché a due adulti. Tutti sorpresi dalla furia del ragazzo col coltello mentre partecipavano ad un evento ricreativo, una classe di yoga e danza aperta a scolare delle primarie e ispirata alla musica della popstar americana Taylor Swift.

Teatro dell’accaduto è stato Southport, quieta località balneare e residenziale ai margini dell’area metropolitana di Liverpool, nel nord-ovest dell’Inghilterra, affollata di gente in una delle prime vere giornate di caldo davvero afoso di questa estate britannica. L’attacco – classificato ovviamente dagli investigatori della Merseyside Police come «un incidente grave», ma non trattato come un caso di terrorismo – è avvenuto una decina di minuti prima di mezzogiorno ora locale, all’interno o nelle adiacenze di un centro frequentato da donne incinte, neo mamme e bambini, l’Hart Space, che organizza corsi di yoga, di meditazione e massaggi rilassanti anche infantili. Un luogo di tranquillità e relax, lungo Hart Street, in cui improvvisamente si sono scatenate «scene da film horror», “qualcosa di mai visto da queste parti», come raccontato da vari testimoni e documentato dai primi video amatoriali.Tutto si è consumato in pieno giorno e in pochi minuti d’inspiegabile ferocia belluina. I residenti hanno riferito d’aver udito «grida sinistre e strazianti» e di avere visto almeno 6 o 7 bambine con i vestiti insanguinati, come in un inferno improvviso di violenza insensata, segnata dalla fuga all’impazzata di genitori e figli, dagli appelli disperati delle madri, dagli occhi terrorizzati di tutti i presenti.