Blackout in Spagna, ancora sospesi servizi ferroviari in Galizia

agenzia

Lo ha annunciato l'operatore di gestione ferroviaria Renfe

MADRID, 29 APR – Ancora grossi disagi nei trasporti ferroviari, per il maxi blackout che ieri ha colpito la Spagna e il Portogallo: la sospensione di tutti i trasporti ferroviari nella regione nord-occidentale della Galizia, al confine fra i due Paesi, è stata annunciata dal gestore delle infrastrutture Renfe in un messaggio su X. Nella comunicazione Renfe chiede ai passeggeri di non recarsi nelle stazioni della regione fino a nuovo avviso. E segnala che possono chiedere il rimborso o il cambio dei biglietti sui canali online.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA