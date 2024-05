Blinken, al lavoro per impedire allargamento della guerra a Gaza

agenzia

Il segretario di Stato al Consiglio di cooperazione con il Golfo

ROMA, 29 APR – Washington continua gli sforzi per impedire l’estensione della guerra di Gaza. Lo ha detto, secondo quanto riporta Sky News, il segretario di Stato americano Antony Blinken in apertura di una in apertura di una riunione del Consiglio di cooperazione tra Stati Uniti e Golfo tra Stati Uniti e Golfo a Riad.

