Blinken arrivato in Arabia Saudita, nuovo tour su crisi Gaza

Andrà anche in Giordania e Israele

RIAD, 29 APR – Il Segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato oggi a Riad, prima tappa di un nuovo tour in Medio Oriente nell’ambito degli sforzi Usa per raggiungere un cessate il fuoco tra Israele e Hamas ed aumentare gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Blinken, che andrà anche in Giordania e Israele, incontrerà nella capitale saudita i ministri degli Esteri dei Paesi del Golfo e dell’Europa in visita per discutere della ricostruzione di Gaza dopo il conflitto, ha reso noto un funzionario del Dipartimento di Stato.

