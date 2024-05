Blinken, ‘chi facilita la migrazione irregolare sarà sanzionato’

agenzia

Gli Usa confermano la nuova politica di restrizione dei visti

CITTA DEL GUATEMALA, 08 MAG – Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha avvertito che Washington sanzionerà coloro che facilitano la “migrazione irregolare”, criticando in particolare i voli charter che arrivano in Nicaragua con migranti asiatici e africani diretti negli Stati Uniti. La “nuova politica di restrizione dei visti è rivolta alle persone che consapevolmente forniscono il trasporto a coloro che intendono migrare irregolarmente negli Stati Uniti, compresi i voli charter che arrivano in Nicaragua”, ha detto Blinken in Guatemala durante il vertice sulle migrazioni. Per intensificare il controllo dei loro confini, due giorni fa gli Usa hanno imposto restrizioni sui visti ai dirigenti di aziende colombiane che trasportano migranti via mare, affermando che i movimenti erano “progettati principalmente per facilitare la migrazione irregolare verso gli Stati Uniti”.

