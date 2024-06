Blinken, non tutte le richieste di Hamas sono realizzabili

agenzia

'Gli Usa lavorano per chiudere l'accordo'

DOHA, 12 GIU – Alcune, ma non tutte, le richieste di Hamas sono “realizzabili” . Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in Qatar nel corso di una conferenza stampa. Il diplomatico statunitense è a Doha nell’ambito della mediazione Usa per raggiungere il cessate il fuoco. Blinken ha poi aggiunto che gli Stati Uniti lavoreranno per “chiudere l’accordo” per il cessate il fuoco a Gaza e che presenteranno proposte “concrete” per il dopoguerra entro poche settimane.

