Blinken, Usa determinati ad avere ora un accordo Israele-Hamas

agenzia

Il segretario di Stato Usa è a Tel Aviv

TEL AVIV, 01 MAG – Gli Stati Uniti sono “determinati” a ottenere “ora” un accordo tra Israele e Hamas. Lo ha detto il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, da Tel Aviv, poco prima di iniziare i colloqui con la leadership di Israele. “Anche in questi tempi molto difficili siamo determinati a ottenere un cessate il fuoco che riporti a casa gli ostaggi – e a ottenerlo ora. E l’unica ragione per cui un accordo potrebbe non essere raggiunto è Hamas”, ha detto Blinken incontrando il presidente israeliano, Isaac Herzog.

