agenzia

Sarebbe la prima conversazione diretta in quasi due anni

ROMA, 15 NOV – Secondo Bloomberg, che cita fonti a conoscenza della questione, il presidente russo Vladimir Putin e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno in programma oggi una telefonata. Sarebbe la prima conversazione diretta tra i leader in quasi due anni. Per il momento non si hanno altre conferme.

