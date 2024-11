Bluesky ha guadagnato 1 milione di utenti dopo la fuga da X

agenzia

Nella settimana successiva alle elezioni Usa

WASHINGTON, 14 NOV – Bluesky, l’app in stile Twitter lanciata dal suo ex fondatore Jack Dorsey, ha guadagnato un milione di follower dalle elezioni nella settimana successiva alle elezioni Usa, sullo sfondo della fuga di molti utenti di X per il coinvolgimento di Elon Musk – il proprietario della piattaforma – nella campagna di Donal Trump e il suo ruolo ufficiale nella prossima amministrazione. Lo scrive l’Associated Press sul suo sito. Mercoledi’ Bluesky ha reso noto che i suoi utenti totali sono saliti a 15 milioni, rispetto ai circa 13 milioni di fine ottobre. Bluesky ha una piccola base di utenti rispetto alle principali piattaforme di social media, ma offre alle persone un maggiore controllo su ciò che vedono. Su Bluesky, le persone possono creare i propri algoritmi e condividerli con gli altri, piuttosto che tutti dipendano da un unico algoritmo dall’alto verso il basso che cambia a seconda dei capricci dei leader aziendali.

