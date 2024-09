Bolivia, a Santa Cruz le fiamme devastano 5milioni di ettari

agenzia

Per le autorità locali 'è il più grande disastro della storia'

LA PAZ, 27 SET – La provincia boliviana di Santa Cruz affronta “il più grande disastro della sua storia”, con oltre cinque milioni di ettari di vegetazione distrutti dalle fiamme e migliaia di famiglie costrette ad abbandonare le proprie case . Lo ha affermato il coordinatore del Centro Dipartimentale Operativo di Emergenza (Coed), Jhonny Rojas, in una conferenza stampa dove ha avvertito che l’attuale emergenza supera la crisi del 2019, quando gli incendi divorarono circa 4,2 milioni di ettari. “Secondo i nostri dati preliminari, sono stati devastati più di 5 milioni di ettari. Tutti i record sono stati superati. Si tratta del più grande disastro della storia a Santa Cruz e in Bolivia”, ha affermato Rojas. “Il 50% dei danni, – ha aggiunto il coordinatore del Coed – riguarda aree protette, come il Parco Otuquis, Bajo Paraguá, l’Anmi San Matías, il Parco Noel Kempff Mercado e altri polmoni verdi della provincia”. Rojas avverte inoltre che “le previsioni per le prossime giornate non sono incoraggianti perché il cambio della direzione dei venti, con l’ingresso di un leggero fronte meridionale, può alimentare il fuoco” e ha chiesto al governo di dichiarare lo “stato di calamità nazionale”.

