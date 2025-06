Bolivia, arrestato l’ex ministro della Giustizia

agenzia

Siles si consegna alla polizia poche ore dopo ordine di cattura

LA PAZ, 19 GIU – César Siles, ministro della Giustizia della Bolivia sino a lunedì scorso quando si è dimesso “per tutelare” il suo “onore a causa di accuse infondate” contro di lui, è stato arrestato dopo essersi presentato volontariamente nella sede della polizia di La Paz. Poche ore prima era stato emesso un ordine di cattura nei suoi confronti. Siles è implicato nel cosiddetto caso Consorzio, deflagrato questa settimana a causa di un audio in cui lo si sente (lui ha denunciato una manipolazione) offrire protezione a un giudice di Coroico, piccola cittadina vicina a La Paz, in cambio di una sentenza destinata a destituire una magistrata del Tribunale supremo di giustizia. Appena si è consegnato alla sede della polizia nel centro di La Paz, Siles ha detto che l’ordine di arresto è illegale, negando di aver preso contatto con il procuratore generale Roger Mariaca e il procuratore dipartimentale Luis Torrez, come invece si evince dall’audio diffuso dai media. Con Siles sono stati arrestati anche il giudice di Coroico, Fernando Lea Plaza, e il magistrato supplente del Tribunale supremo di giustizia Iván Campero. Lea Plaza ha dichiarato di essere stato pressato da autorità giudiziarie per emettere una sentenza per sospendere dalle sue funzioni la magistrata Fanny Coaquira, affinché Campero assumesse il suo posto nel Tribunale supremo di giustizia della Bolivia.

