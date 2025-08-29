agenzia
Bolivia, Camacho esce dal carcere dopo quasi mille giorni
Il leader oppositore si difende in libertà per 'golpe' del 2019
LA PAZ, 29 AGO – Il leader dell’opposizione boliviana Luis Fernando Camacho, governatore sospeso di Santa Cruz, è stato liberato dopo quasi mille giorni di detenzione preventiva. Un tribunale ha revocato le misure cautelari in quattro processi a suo carico, tra cui quello noto come “Colpo di Stato”, che indaga sulla crisi politica del 2019, e altri relativi a presunte irregolarità amministrative e alla protesta di 36 giorni del 2022. Arrestato il 28 dicembre 2022, Camacho, di destra, era detenuto nel carcere di massima sicurezza di Chonchocoro, a La Paz, dove aveva avuto anche problemi di salute, perdendo molto peso. La decisione del tribunale arriva pochi giorni dopo le elezioni generali, in cui il Mas ha raccolto appena il 3,17% dei voti. Secondo i principali media boliviani che hanno reso noto la notizia, la liberazione di Camacho, come quella dell’altro ieri del sindacalista Marco Pumari e quella dell’ex presidente ad interim Jeanine Áñez, al vaglio dei giudici in queste ore, riflette proprio il crollo politico del Mas aprendo nuovi scenari politici per il Paese andino.