agenzia
Bolivia, exit poll: ballottaggio candidati destra Paz e Quiroga
Attesi i risultati ufficiali delle storiche presidenziali
LA PAZ, 17 AGO – Due candidati di destra andranno al ballottaggio per la presidenza della Bolivia dopo aver vinto nel primo turno delle elezioni che domenica hanno posto fine a due decenni di governo di sinistra, secondo gli exit poll. Le proiezioni basate sui risultati parziali dei sondaggisti Ipsos e Captura mostrano in vantaggio a sorpresa il senatore di centrodestra Rodrigo Paz con il 31,3-31,6% dei voti, davanti all’ex presidente di destra Jorge ‘Tuto’ Quiroga con il 27,1-27,3%.
