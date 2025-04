Bolivia, il centrodestra candida Samuel Doria alla presidenziali

agenzia

L'ex ministro è sostenuto dalla coalizione Unidad Nacional

LA PAZ, 10 APR – La coalizione di centrodestra boliviana Unidad Nacional – principale blocco di opposizione al governo di Luis Arce e al suo Movimento al socialismo (Mas) – ha scelto l’imprenditore ed ex ministro Samuel Doria Medina come candidato alle prossime presidenziali del 17 agosto. Il politico conservatore correrà per Palazzo Quemado per la quarta volta in vent’anni, nonostante nelle occasioni precedenti abbia raccolto solo sconfitte. Secondo la coalizione è lui il candidato “con le maggiori possibilità di sconfiggere il Mas”, recita una nota. Dal Canto suo, su X Doria ha affermato di essere pronto a “trasformare la Bolivia” e portarla fuori “dalla crisi economica che attraversa” a causa del governo che “genera solo inflazione e corruzione”. L’annuncio del raggiungimento dell’accordo su un candidato unico di coalizione arriva a seguito dell’abbandono di Unidad Nacional da parte degli ex presidenti Carlos Mesa e Jorge Tuto Quiroga in polemica per il metodo scelto dai partiti per scegliere il candidato. Quiroga ha poi annunciato che sarà candidato in solitaria alle presidenziali per il partito Libertà e Repubblica.

