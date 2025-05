Bolivia, il nazista Klaus Barbie faceva affari con Pablo Escobar

agenzia

Lo rivela un reportage investigativo della rivista Der Spiegel

LA PAZ, 09 MAG – Secondo un reportage di inchiesta della rivista tedesca Der Spiegel, il criminale di guerra nazista Klaus Barbie è stato coinvolto direttamente nella creazione di uno dei più importanti cartelli della droga del Sud America. Il reportage, pubblicato oggi, ricorda che il ‘Macellaio di Lione’ ed ex capo della Gestapo nella città francese occupata, fuggì in Bolivia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Barbie fu arrestato dopo essere stato rintracciato dalla coppia francese di cacciatori di nazisti più famosa, Serge Klarsfeld e sua moglie Beate. Estradato dalla Bolivia a Parigi nel 1983 fu condannato all’ergastolo nel 1987 per crimini contro l’umanità e morì in carcere quattro anni dopo. Secondo Der Spiegel, Barbie, che viveva sotto il falso nome di Klaus Altmann, negli anni ’70 divenne consulente per la sicurezza del boss boliviano Roberto Suarez Gómez, noto come “il Re della Cocaina”. Il figlio di Suarez Gómez, Gary, ha detto alla rivista tedesca che Barbie era “una persona importante per mio padre” perché “sapeva di sicurezza, strategia militare e del lavoro dei servizi segreti”. Il genero di Suarez Gómez, Gerardo Caballero, ha dichiarato a Der Spiegel che “Barbie ci ha aiutato molto, anche per lavorare con Pablo Escobar”, il boss del colombiano Cartello di Medellín. Barbie fu reclutato come agente anticomunista dai Servizi Segreti Usa dopo la Seconda Guerra Mondiale, e Washington si scusò poi con la Francia per aver aiutato Barbie a sfuggire alla giustizia. Un rapporto della Cia del maggio 1974 rivela che gli agenti dell’agenzia statunitense sospettavano che Barbie fosse coinvolto nel traffico di droga.

