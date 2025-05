Bolivia: ripristinato il mandato d’arresto per Evo Morales

agenzia

Ministro Sales: 'Per l'ex presidente Ancora in vigore le accuse'

LA PAZ, 02 MAG – La giustizia boliviana ha ripristinato il mandato di arresto per traffico di minori contro l’ex presidente Evo Morales, che era stato annullato da un giudice due giorni la. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia César Siles. “Non solo il mandato (è ancora in vigore), ma anche la procedura, l’accusa, la giurisdizione” presso cui si sta svolgendo l’indagine, ha detto Siles a Bolivia TV. Morales è accusato di traffico di minori per il presunto accordo stipulato con i genitori di una ragazza 15enne dalla quale nel 2015 avrebbe avuto un figlio, con il loro consenso, in cambio di benefici.

