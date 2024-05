Bolsonaro ancora in ospedale, è il ricovero più lungo dal 2019

agenzia

L'ex leader brasiliano sta curando un'infezione alla gamba

SAN PAOLO, 16 MAG – L’ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, al governo dal 2019 al 2022, è ricoverato da quasi due settimane senza una previsione di quando possa lasciare l’ospedale Vila Nova Star di San Paolo, dove è in cura per un’infezione della pelle alla gamba e per un’ostruzione intestinale. Si tratta del suo ricovero più lungo dal 2019, dopo le numerose chirurgie cui è stato sottoposto per la coltellata ricevuta nel 2018 durante la campagna elettorale. Bolsonaro, 69 anni, è stato ricoverato d’urgenza il 4 maggio a Manaus, dove stava partecipando a un evento politico guidato dalla moglie Michelle, leader dell’ala femminile del Partito liberale (Pl, di destra). L’ex leader di destra era già stato ricoverato con l’erisipela anche nel novembre 2022, dopo le elezioni presidenziali perse al ballottaggio contro Luiz Inacio Lula da Silva

