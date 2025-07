Bolsonaro dovrà indossare il braccialetto elettronico

agenzia

La Corte suprema vieta contatti con diplomatici e uso dei social

BRASILIA, 18 LUG – L’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro dovrà indossare un braccialetto elettronico e rimanere in casa tra le 19 di sera e le 7 del mattino, e non potrà più usare i social network o mantenere contatti con co-indagati e diplomatici stranieri. Sono queste le principali misure cautelari disposte contro il leader di estrema destra dalla Corte suprema, che ha notificato la decisione nel corso di un’operazione della polizia federale – ancora in corso – presso la sua residenza di Brasilia e il suo ufficio. L’ex capo dello Stato è sotto processo presso l’Alta Corte per un tentativo di colpo di stato nel 2022.

