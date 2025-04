Bolsonaro notificato in terapia intensiva per il tentato golpe

agenzia

La corte suprema gli comunica ufficialmente l'invito a comparire

BRASILIA, 23 APR – L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha ricevuto la visita di un ufficiale giudiziario nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Df Star a Brasíli,a dove è ricoverato, che gli ha comunicato l’apertura del processo presso la corte suprema del Paese sudamericano (Tribunale supremo federale, Stf) in cui è accusato di avere ordito un colpo di Stato. “L’ufficiale è entrato oggi in terapia intensiva per farmi firmare”, ha detto l’ex presidente brasiliano alla Cnn Brasil, precisando che è rimasto sul posto per più di 10 minuti. Bolsonaro è in terapia intensiva da nove giorni dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico durato 12 ore in conseguenza della coltellata ricevuta durante la sua campagna elettorale del 2018 ma, in una diretta online con i suoi figli, ieri aveva anticipato che dovrebbe essere dimesso il prossimo 28 aprile. In una nota, l’Stf ha fatto sapere che la “diffusione della diretta realizzata dall’ex presidente ieri ha dimostrato la possibilità di essere citato e convocato oggi”.

