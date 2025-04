Bolsonaro ricoverato d’urgenza per forti dolori addominali

agenzia

L'ex presidente era a Rio Grande do Norte per un evento politico

RIO DE JANEIRO, 11 APR – L’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale della città di Santa Cruz, nello stato brasiliano di Rio Grande do Norte, dopo aver avvertito forti dolori addominali. Lo riferisce il quotidiano O Globo, secondo cui il leader di estrema destra si trovava nella località del nordest del Paese per partecipare a un evento politico itinerante del Partito liberale (Pl), Rota 22, che prevede workshop e seminari in tutto il Brasile. Bolsonaro aveva in programma di visitare tre città oggi. Nel 2018, allora candidato alla presidenza, Bolsonaro fu accoltellato nel corso di un comizio a Juiz de Fora, a Minas Gerais. Nel corso degli anni ha subito diversi interventi chirurgici a causa dei postumi dell’attentato.

