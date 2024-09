Bolsonaro torna in piazza per dimostrare la sua forza politica

agenzia

Il blocco di X farà da sfondo alla protesta dei suoi a S.Paolo

SAN PAOLO, 06 SET – Il blocco del social X in Brasile, deciso dal Primo collegio della Corte suprema (Stf), farà da sfondo alla manifestazione indetta per domani da Jair Bolsonaro sull’Avenida Paulista a San Paolo, in un altro tentativo dell’ex presidente di influenzare la politica nazionale, a un mese dal primo turno delle elezioni municipali. Organizzata dal pastore evangelico Silas Malafaia e appoggiata da Elon Musk, proprietario dell’ex Twitter, la protesta dovrebbe avere come obiettivo principale il giudice della Stf, Alexandre de Moraes, protagonista dello scontro con il magnate sudafricano. Lo scorso febbraio, Bolsonaro aveva già radunato migliaia di sostenitori nel centro della megalopoli brasiliana. Secondo il politologo e ricercatore dell’Università presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Prando, l’ex leader di destra dimostra “un chiaro segno di forza politica”. “Non c’è mai stato un ex presidente con una presenza così forte sulla scena, sebbene sconfitto (alle ultime elezioni) e reso ineleggibile” fino al 2030, ha sottolineato l’esperto all’ANSA. A sua volta, il professor Frederico Bertholini, dell’Istituto di scienze politiche dell’Università di Brasilia, ha spiegato che Bolsonaro cerca di sfruttare “tutto lo spazio a disposizione per apparire in pubblico e fuori dai social”. Altro combustibile per la manifestazione saranno gli audio pubblicati dal quotidiano Folha de S. Paulo, che indicano come Moraes avrebbe utilizzato il Tribunale superiore elettorale (Tse), prima e dopo le presidenziali di ottobre 2022, per creare dossier contro alleati dell’ex capitano dell’esercito. “Si torna a insistere su un argomento in cui (Bolsonaro) si trova assolutamente a suo agio, ovvero quello di perseguitato, di qualcuno che lotta contro il sistema”, ha detto Prando.

