Bombardamenti in Siria, la Commissione europea «esorta Israele a cessarli immediatamente»

L’Unione europea «esorta Israele a cessare immediatamente i suoi attacchi» in Siria. Lo ha sottolineato stasera un portavoce della Commissione Ue. «Esortiamo Israele a cessare immediatamente gli attacchi sul territorio siriano, comprese le istituzioni chiave di Damasco, che mettono in pericolo la vita dei civili e rischiano di compromettere la transizione in Siria», ha dichiarato all’Afp il portavoce dell’Ue, Anouar El Anouni.

