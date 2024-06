Boom di turisti in Marocco, verso i 15 milioni di arrivi

agenzia

Onmt chiude il primo trimestre con circa 3 miliardi di ricavi

ROMA, 26 GIU – L’Ufficio del Turismo del Marocco (ONMT) fa il punto sulla gestione delle campagne per rendere il paese una delle principali destinazioni turistiche. Forte dei risultati che dimostrano una crescita del 34% degli arrivi, del 35% dei pernottamenti e del 12% delle entrate, sposta l’asta più in alto per la fine dell’anno. Secondo i dati diffusi dall’Ufficio, alla fine di maggio quasi sei milioni di turisti stranieri hanno visitato il Marocco. Un dato che rappresenta un aumento del 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e un aumento del 38% rispetto al 2019.Per quanto riguarda i ricavi dei viaggi, per l’ONMT hanno raggiunto i 31,87 miliardi di dirham negli ultimi quattro mesi. Un risultato di soddisfazione per l’Ufficio che ha anche raddoppiato i suoi partenariati a livello nazionale e internazionale per promuovere la strategia ‘Visit Morocco’. Ora promette di dare la massima priorità al settore dei collegamenti aerei, con l’obiettivo di garantire 4,3 milioni di posti per la stagione 2024-2025, e cioè un aumento del 15%. L’anno scorso sono entrati in Marocco 14,5 milioni di turisti, e il Paese spera di garantire che la cifra salga a oltre 15 milioni quest’anno. Nel 2026 punta ad attirare 17 milioni di turisti e 26 milioni di visitatori entro il 2030.

