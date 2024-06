Borrell, ‘fermare il ciclo di distruzione e violenze a Gaza’

agenzia

'Ricaduta in Libano avrebbe gravi ripercussioni nell'area'

BRUXELLES, 23 GIU – “La giornata di ieri è stata una delle più letali da ottobre, con almeno 100 palestinesi uccisi. Gli ostaggi sono ancora prigionieri. Il rischio di un conflitto totale che coinvolga Hezbollah è reale. Una ricaduta in Libano avrebbe gravi ripercussioni sulla regione e oltre.” Lo scrive su X l’Alto Rappresentante per la Politica Estera Ue, Josep Borrell. “In Cisgiordania si profila un collasso economico e si intensifica la violenza Un palese disinteresse per la Corte internazionale di Giustizia e della risoluzione 2735 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite Nessun miglioramento nell’accesso e nella fornitura di aiuti umanitari. Un rapporto dell’Ohchr documenta attacchi sproporzionati e indiscriminati. I locali della Croce Rossa sono stati danneggiati dai bombardamenti. Esortiamo ancora una volta tutte le parti a fermare questo ciclo di sofferenza e distruzione”, conclude.

