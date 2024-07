Borrell, il consiglio Esteri informale non sarà a Budapest

agenzia

'C'è stata una divisione forte tra gli Stati membri'

BRUXELLES, 22 LUG – L’Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, ha deciso di convocare il Consiglio informale Esteri-Difesa, il Gymnich, a Bruxelles anziché a Budapest come originariamente in programma. Lo ha reso noto lo stesso capo della diplomazia europea in conferenza stampa al termine della riunione dei ministri degli Esteri Ue. Sul punto, c’era una “divisione forte” tra gli Stati membri, ha spiegato Borrell, sostenendo di aver lavorato a una “posizione unitaria”, ma “non è stato possibile: c’era chi voleva andare a Budapest, come se nulla fosse, altri si opponevano, altri hanno sostenuto che spettava all’Alto rappresentante decidere”.

