Borrell, ‘presentata la proposta sull’uso degli asset russi’

agenzia

Alto rappresentante conferma: '90% a fondo pace, 10% a budget'

BRUXELLES, 20 MAR – “Oggi ho presentato una proposta dell’Alto Rappresentante per una decisione del Consiglio volta a utilizzare le entrate straordinarie provenienti dai beni immobilizzati russi per sostenere l’Ucraina nella sua lotta per prevalere. Il 90% sarà assegnato tramite il Fondo europeo per la pace e il 10% tramite il bilancio dell’Ue. Auspico una rapida adozione da parte del Consiglio. Ciò dimostrerà l’unità e l’impegno dell’Ue a sostenere l’Ucraina e il suo popolo”. Lo comunica l’Alto rappresentante Ue Josep Borrell, con un messaggio su X, confermando che la proposta sarà sul tavolo del vertice.

