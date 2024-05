Borrell, ‘serve una Europa più forte, sicurezza è fondamentale’

agenzia

'Vogliamo affrontare il mondo in modo unito'

FIRENZE, 24 MAG – “Abbiamo bisogno di un’Europa più forte, unita, dove sicurezza e difesa siano temi fondamentali. Veniamo da culture diverse e non guardiamo al mondo nello stesso modo, ma vogliamo affrontare il mondo in modo unito”. Così l’Alto rappresentante per la politica estera della Ue, Josep Borrell, intervenendo a State of the Union in Palazzo Vecchio a Firenze.

