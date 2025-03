Bozza G7,Russia accetti tregua a parità di condizioni Kiev

agenzia

'E piena attuazione del cessate il fuoco'

LA MALBAIE (QUEBEC), 14 MAR – Il G7 “ha accolto con favore gli sforzi in corso per raggiungere un cessate il fuoco” in Ucraina, in particolare l’incontro Usa-Kiev in Arabia Saudita. “I membri del G7 hanno applaudito l’impegno dell’Ucraina per un cessate il fuoco immediato, passo essenziale verso una pace globale, giusta e duratura in linea con la Carta Onu. I membri del G7 hanno chiesto alla Russia di ricambiare accettando un cessate il fuoco a parità di condizioni e di attuarlo pienamente”. Così si legge nella bozza della dichiarazione finale del G7 Esteri di Charlevoix. Una bozza precedente chiedeva a Mosca di accettare la tregua “senza condizioni”.

