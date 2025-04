Bozza lista controdazi Ue: via whisky, vino e latticini

Economia

Stralciati i codici per alcolici e prodotti caseari

Bourbon, vino e latticini sono stati rimossi dall’elenco delle contromisure messe a punto dalla Commissione europea per rispondere ai dazi di Donald Trump. E’ quanto emerge dalla bozza del documento – di cui l’ANSA ha preso visione – che Bruxelles ha inviato ai Paesi membri, che dettaglia i controdazi fino al 25% su una lunga serie di prodotti americani. Il testo non viene ufficialmente confermato dalla Commissione. Nella nuova versione dell’elenco, di 66 pagine, non compaiono i codici doganali relativi a whisky, superalcolici o vino, né quelli legati ai latticini come latte, burro, yogurt o formaggi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA