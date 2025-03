Brasile, 5 giorni per decidere sul processo a Bolsonaro

agenzia

Ex presidente denunciato con altri 33 per aver tramato un golpe

BRASILIA, 10 MAR – La Procura generale brasiliana ha cinque giorni da oggi per esprimersi sulla difesa presentata dall’ex presidente ultra-conservatore Jair Bolsonaro sulla presunta trama golpista legata alle presidenziali del 2022. Il termine ultimo è venerdì 15. Se la maggioranza dei giudici accetterà la denuncia, Bolsonaro e altri 33 imputati dovranno rispondere penalmente delle accuse davanti alla Corte Suprema, come ricorda anche Agenzia Brasil. Il leader ultra-conservatore è accusato di essere al centro di un piano per un colpo di Stato, che prevedeva – tra le altre cose – l’avvelenamento dell’attuale capo di Stato, Luiz Inacio Lula da Silva.

