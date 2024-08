Brasile, Amorim ribadisce ‘si ripeta il voto in Venezuela’

agenzia

Così il consigliere sugli Esteri di Lula alla Cnn in spagnolo

BRASILIA, 22 AGO – Il principale consigliere del presidente Luiz Inácio Lula da Silva per la politica estera, Celso Amorim, ha ribadito che la soluzione alla crisi in Venezuela proposta dal Brasile è la ripetizione delle elezioni. Il diplomatico che fu ministro degli Esteri di Lula durante i suoi primi due mandati presidenziali (2003-2010) ha affermato che è importante affrontare la crisi “con il dialogo visto che c’è una divisione molto profonda” tra il governo del presidente Nicolás Maduro e l’opposizione. Intervistato dalla Cnn in lingua spagnola, Amorim ha aggiunto che “è necessaria una reale riconciliazione nazionale” in Venezuela e che questa è fattibile. “È successo in Irlanda del Nord. Perché non potrebbe accadere in Venezuela? Ma abbiamo bisogno di un’azione di mediazione da parte di alcuni Paesi che abbiano un buon dialogo con entrambe le parti”.

