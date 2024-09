Brasile, Anielle Franco conferma molestie del ministro Almeida

agenzia

È la sorella dell'attivista uccisa a Rio de Janeiro, Marielle

BRASILIA, 06 SET – La Ministra dell’Uguaglianza Razziale, Anielle Franco, ha confermato di aver subito molestie sessuali dal suo omologo che occupa il dicastero dei Diritti Umani, Silvio Almeida. Secondo quanto riferisce il sito Metrópoles, Franco lo avrebbe ammesso oggi in una riunione con altri ministri. Sorella dell’attivista e consigliere comunale Marielle Franco, uccisa a Rio de Janeiro nel 2018, Anielle Franco si aggiunge dunque alla lista di 14 donne che hanno denunciato Almeida al movimento Me Too Brasile. Tra queste anche un’insegnante. Secondo Metrópoles le molestie contro la ministra avrebbero incluso baci inappropriati, mani tra le gambe ed espressioni verbali con contenuti sessuali. Tutti gli episodi sarebbero avvenuti l’anno scorso. Secondo altri ministri consultati dal quotidiano Folha de São Paulo, il presidente Luiz Inácio Lula da Silva potrebbe destituirlo dall’incarico nelle prossime ore.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA