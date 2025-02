Brasile, Bolsonaro accusato di progetto di colpo di Stato

agenzia

"Per impedire il ritorno al potere di Lula nel 2022"

ROMA, 19 FEB – La procura brasiliana ha accusato l’ex presidente Jair Bolsonaro per un presunto piano di colpo di stato. Oltre a Bolsonaro – come si legge in un comunicato stampa – ci sono altri 33 indagati. Obiettivo del piano era impedire il ritorno al potere di Lula dopo le elezioni del 2022. L’accusa per tutti è di “aver incitato ed eseguito atti contrari allo stato di diritto democratico”.

