Brasile, dal governo aiuti alle imprese colpite dai dazi Usa

agenzia

Il ministro Haddad, 'prime proposte pronte entro la settimana'

BRASILIA, 21 LUG – Il governo del Brasile sta preparando un piano di sostegno economico alle imprese più colpite dall’aumento del 50% dei dazi imposto dagli Stati Uniti sull’export brasiliano. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze, Fernando Haddad, in un’intervista a Radio Cbn. “Stiamo lavorando per presentare già entro la fine della settimana un piano con le alternative possibili, sia in termini di reciprocità che di aiuti diretti ai settori più colpiti”, ha affermato. Le opzioni allo studio non si limitano ai fondi del Tesoro, ma includono anche nuove linee di credito, come avvenuto per il Rio Grande do Sul dopo le alluvioni del 2024. “Si tratta di scenari diversi, con combinazioni di strumenti di politica economica”, ha spiegato il ministro, confermando che il governo si prepara all’eventualità che, alla scadenza prevista, gli Stati Uniti non rispondano alle richieste di negoziato e i nuovi dazi entrino in vigore come previsto il 1° agosto. Petrolio e minerali ferrosi, tra i principali beni esportati negli Usa nel 2024, sono i settori più penalizzati dal provvedimento di Washington.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA