Brasile, decimo intervento chirurgico per Bolsonaro

agenzia

L'ex presidente sotto i ferri per sei ore

BRASILIA, 13 APR – L’ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, si sta sottoponendo a un intervento chirurgico per disostruire l’intestino e per ricostruire la parete addominale presso l’ospedale DF Star di Brasilia, la capitale del paese sudamericano. Lo ha reso noto un bollettino medico diffuso alle 10:23 di questa domenica dalla struttura ospedaliera. “Le equipe mediche che lo assistono hanno concordato di comune accordo per il trattamento chirurgico e (Bolsonaro) è attualmente sottoposto ad una procedura chirurgica di laparotomia esplorativa per la liberazione delle aderenze intestinali e per la ricostruzione della parete addominale”, si legge nel bollettino medico, diffuso dai principali media brasiliani. Le aderenze nell’intestino dell’ex presidente brasiliano sono una conseguenza dell’accoltellamento subito durante la campagna elettorale del 2018 e quello di oggi è il decimo intervento a cui si sottopone da allora.

