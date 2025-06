Brasile, fondo da 78 milioni di euro per transizione energetica

agenzia

Petrobras, Bndes e Finep finanziano startup e imprese tech

RIO DE JANEIRO, 05 GIU – La Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes), la compagnia energetica statale Petrobras e l’Agenzia per il finanziamento di studi e progetti (Finep) hanno creato un fondo da 78 milioni di euro (500 milioni di real) per sostenere la transizione energetica e la decarbonizzazione in Brasile. L’iniziativa mira a finanziare startup e micro, piccole e medie imprese attive nel settore energetico e tecnologico interessate a entrare o espandersi nel mercato brasiliano della transizione verde. Il fondo, strutturato secondo il modello di Corporate Venture Capital, investirà in tecnologie legate alle energie rinnovabili, mobilità elettrica, combustibili sostenibili, stoccaggio energetico e cattura del carbonio (Ccus). Petrobras contribuirà con 39 milioni di euro (250 milioni di real), Bndes con 20 milioni di euro (125 milioni di real) e Finep con 9,3 milioni di euro (60 milioni di real), lasciando spazio ad altri investitori, anche internazionali. Le imprese hanno anche pubblicato il bando pubblico per selezionare un gestore del fondo che avrà piena autonomia nelle decisioni, con avvio delle operazioni previsto nel primo semestre 2026.

